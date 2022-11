Darts-WM: Max Hopp verpasst vorletzte Quali-Chance - schwerwiegende Folgen drohen

Max Hopp: Verpasste Chance auf Darts-WM wiegt schwer

Dem ehemalige Junioren-Weltmeister Hopp droht nicht nur die Teilnahme am Turnier im Ally Pally zu verpassen, sondern auch die Chance, seine Tourkarte zu verteidigen - und damit die Möglichkeit, auch im kommenden Jahr an den meisten Events der Professional Darts Corporation teilnehmen zu dürfen. Hopp war zuletzt in der Weltrangliste weit zurückgefallen. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)