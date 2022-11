WM 2022: "Wo zum Teufel war Phil Foden?" - England-Trainer Southgate wegen City-Star in der Kritik

Nach dem furiosen 6:2-Sieg im WM-Auftaktspiel gegen den Iran mühte sich das Team von Gareth Southgate am Freitag gegen die USA zu einem 0:0 und steht im letzten Gruppenspiel gegen Wales am Dienstag unter Druck. ( WM: Wales - England, Dienstag 20 Uhr im LIVETICKER )

Nach der überwiegend ideenlosen Vorstellung gegen die US-Amerikaner mehrt sich auch einmal mehr die Kritik am Chefcoach der Three Lions. Der 52-Jährige hat in seiner Heimat ohnehin einen schweren Stand, das Spiel gegen Christian Pulisic & Co. dürfte seine Kritiker bestärkt sehen.