WM 2022: Welcher Bayern-Spieler erzielte das letzte WM-Tor für Deutschland? WM-Held Götze 2014 in Rio

WM-Triumph 2014: So führte Löw Deutschland zum Titel

Die deutsche Nationalmannschaft verpatzte den WM-Auftakt in Katar und blamierte sich beim 1:2 gegen Japan sehr .

Nach der WM 2018, EM 2021 und WM 2022 ist das DFB-Team zum dritten Mal in Folge mit einer Niederlage in ein großes Turnier gestartet. (KOMMENTAR: Das ist auch Flicks Niederlage)

DFB-Team scheitert in Russland sang- und klanglos

Beim Vorrunden-Aus in Russland 2018 verlor das DFB-Team - jeweils ohne Torerfolg - das erste Spiel 0:1 gegen Mexiko sowie das dritte 0:2 gegen Südkorea.

Lediglich gegen Schweden konnten die Deutschen einen Sieg einfahren: Beim 2:1 erzielte Marco Reus den Ausgleich für das DFB-Team, ehe Toni Kroos (Real Madrid) in der Nachspielzeit (90.+5) das Siegtor markierte.

Somit konnte sich keiner der acht nominierten Bayern-Spieler in die Torschützenliste der WM 2018 eintragen.

Beim WM-Sieg 2014 in Brasilien dagegen gewann Müller mit fünf Treffern sogar den Silbernen Schuh hinter Torschützenkönig James Rodriguez (6/Kolumbien).

Rio 2014: Götze schießt Deutschland zum WM-Titel

Trotzdem war der Bayern-Star nicht der letzte Torschütze des Rekordmeisters. Diese Ehre gebührt Mario Götze! Im Finale 2014 in Rio de Janeiro wurde der damalige Münchner eingewechselt und zum deutschen WM-Helden .

Diese Szene hat sich ins Gedächtnis eingebrannt wie nur wenige historische Momente: Wie André Schürrle von der linken Seite flankte und Götze den Ball mit der Brust annahm, um dann in einer Bewegung direkt mit seinem linken Fuß ins lange Eck zu vollenden, daran erinnern sich alle Fußball-Fans.

Und dasselbe gelang dem Offensiv-Künstler von Eintracht Frankfurt nun auch in Katar. Beim 0:1 gegen Japan wurde Götze für Musiala eingewechselt und trug sich erneut in die Geschichtsbücher ein .

Denn nie zuvor war laut Opta die Pause zwischen zwei WM-Spielen für einen deutschen Spieler so lange gewesen. Ganze 3055 Tage nach dem Finale in Brasilien 2014 stand Götze wieder in einem WM-Spiel auf dem Platz. (DATEN: WM-Spielplan 2022)