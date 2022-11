Ski Alpin: Deutsche Läuferin mit kurios-folgenschwerer Panne bei USA-Weltcup

Frustrierender Tag für die deutsche Skirennläuferin Marlene Schmotz: Beim US-Weltcup in Killington bringt sie sich schon im Starthaus um alle Chancen.

Marlene Schmotz mit folgenschwerem Fauxpas im Starthaus

Die 28 Jahre Allrounderin aus Fischbachau in Oberbayern stimmte sich gerade im Starthaus auf ihren Lauf ein, schlug sich dabei zur Eigenmotivation auf die Brust - und löste dabei versehentlich mit dem Stock verfrüht die Zeitmessung aus.

Schmotz fuhr damit von Beginn an aussichtslos hinterher, wurde mit 4,85 Sekunden Rückstand Drittletzte im ersten Lauf, verpasste den zweiten Durchgang klar - und zog frustriert ab.

Marlene Schmotz unterlief beim Riesenslalom in Killington eine kuriose Panne

Auch die zweite deutsche Starterin Jessica Hilzinger schied als 43. aus und verpasste ebenfalls die Punkteränge. Für das Ticket zur WM in Courchevel/Meribel im Februar fordert der Deutsche Skiverband (DSV) ein Top-Acht-Ergebnis oder zwei Fahrten unter die besten 15.

Mikaela Shiffrin nicht in Top-Form

In Führung liegt die schwedische Olympiasiegerin Sara Hector, Superstar Mikaela Shiffrin belegt bei ihrem ersten Heimspiel des Winters nach dem ersten Durchgang nur Rang zehn (plus 1,36 Sekunden).

Der erste geplante Riesenslalom der Saison in Sölden im Oktober war witterungsbedingt abgesagt worden. Shiffrin hatte am vergangenen Wochenende in Levi/Finnland die ersten beiden Rennen der Saison (jeweils Slalom) gewonnen.