Ski alpin: Shiffrin mit Rückstand - Deutsche scheitern früh

Mikaela Shiffrin ist mäßig in ihr erstes Heimrennen des Winters gestartet. Beim Riesenslalom belegt sie nach dem ersten Durchgang nur Rang zehn.

Ski-Superstar Mikaela Shiffrin ist mäßig in ihr erstes Heimrennen des Winters gestartet. Beim Riesenslalom in Killington/Vermont auf witterungsbedingt verkürzter Piste belegt die US-Amerikanerin nach dem ersten Durchgang nur Rang zehn, ihr Rückstand auf die in Führung liegende Olympiasiegerin Sara Hector aus Schweden beträgt 1,36 Sekunden.