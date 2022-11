Lewandowski überwältigt: Ein „Traum ist wahr geworden“

Nach seiner persönlichen Erlösung rang Robert Lewandowski nach den passenden Worten. „Schon bei der Hymne habe ich die Emotionen gefühlt. Es ist schwierig zu beschreiben, was ich fühle“, sagte der Weltfußballer nach seinem ersten WM-Tor: „Ich hatte diesen Traum in mir, von meiner Kindheit an. Dieser Traum ist wahr geworden, es bedeutet mir so viel.“