WM 2022: Kimmich Rechtsverteidiger gegen Spanien - wie sinnvoll wäre das?

Klar ist: Der Versuch, Niklas Süle rechts in der Viererkette zu etablieren, ist fürs Erste gescheitert. Folglich rückt Joshua Kimmich ins Visier. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Zwar hätte Kimmich nach SPORT1 -Informationen kein Problem damit, hinten rechts auszuhelfen - sowohl er als auch Flick sind aber der Meinung, dass er als strategischer Ballverteiler in der Zentrale wertvoller ist. (BERICHT: Basta, Kimmich? So denkt der Bayern-Star)

Auch Flicks angefressene Reaktion am Samstag auf die Frage, ob Kimmich nicht im Sinne des Teams rechts hinten aushelfen müsse, spricht eher gegen eine Positionsänderung: „Warum im Sinne des Teams? Wie sehen Sie ihn als Sechser? Er könnte auch (aushelfen), aber wir haben auch Rechtsverteidiger, die da spielen könnten...“

Das spricht dafür

Gegen Japan musste der zu dem Zeitpunkt beste Deutsche, Ilkay Gündogan, den Platz für Leon Goretzka räumen. Mit Joshua Kimmich in der Verteidigung wäre Platz für ihn, Gündogan und Goretzka - und damit drei Führungsspielern vom FC Bayern und Manchester City. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Zudem könnte Niklas Süle seinen angestammten Platz in der Innenverteidigung einnehmen. Der in der Nationalmannschaft noch überforderte Nico Schlotterbeck würde sich vorerst auf der Ersatzbank wiederfinden.

Ganz unabhängig von der Fragestellung, ob Kimmich ein herausragender Rechtsverteidiger ist oder nicht, würde sich die Maßnahme also lohnen. Es wäre insgesamt mehr Qualität auf dem Platz.

Joshua Kimmich interpretiert die Außenverteidigerposition anders als herkömmliche Defensivakteure: Als offensiv denkender Stratege mutiert er zu einer Art Spielmacher und kreiert selbst Torchancen, was dem deutschen Spiel wichtige, neue Facetten bescheren könnte.

So lieferte Kimmich als Aushilfe hinten rechts seit 2019 satte vier Torschussvorlagen pro Spiel und spielte 5,5 lange Bälle - damit ist er deutlich aktiver als beispielsweise Lukas Klostermann (eine Vorlage, 2,2 lange Pässe) oder Bayern-Kollege Benjamin Pavard (1 und 3,4).

Kimmich in die Abwehr? "Stelle Lewy ja auch nicht auf Rechtsaußen"

Das spricht dagegen

In wichtigen Momenten lässt der Champions-League-Sieger als Rechtsverteidiger immer wieder positionsgetreues Spielverständnis vermissen. Aufgrund seines ausgeprägten Offensivdrangs fehlte er in entscheidenden Momenten in der Verteidigung (siehe Mexiko-Spiel).