Frauenfußball: Frankfurt nach Pokal-Aus erfolgreich

Frankfurt am Main (SID) - Gut eine Woche nach dem Aus im DFB-Pokal haben sich die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt in der Bundesliga dank eines Treffers in letzter Sekunde zurückgemeldet. Der Tabellenzweite schlug am Samstag Bayer Leverkusen vor Heimkulisse 1:0 (0:0) und schob sich zumindest vorübergehend bis auf einen Punkt an Spitzenreiter VfL Wolfsburg heran. Der Double-Gewinner spielt am Sonntag (13.00 Uhr) beim 1. FC Köln.