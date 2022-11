WM 2022: Im fünften Anlauf: Lewandowski bricht seinen WM-Fluch

Gegen Argentinien-Bezwinger Saudi-Arabien hat Polen seinen ersten Sieg bei der WM in Katar gefeiert. Die Mannschaft um Barca-Star Robert Lewandowski siegte mit 2:0 (1:0) und hat nun gute Chancen auf das Erreichen des Achtelfinals. Der 34-Jährige traf erstmals bei einer Fußball-Weltmeisterschaft.

Die Partie begann ausgeglichen, beide Mannschaften agierten zunächst abwartend. Den ersten Nadelstich setzte dann aber Polen: Nach einem schnellen Angriff der Europäer legte Rechtsverteidiger Cash quer auf Lewandowski, der den Ball knapp an Keeper Al-Owais vorbeilupfte und auf Piotr Zielinski zurücklegte. Der Napoli-Star musste nur noch einschießen (40.).

Szczesny pariert Elfmeter

Der Held aus dem Argentinien-Spiel scheiterte an Wojciech Szczesny, der ebenfalls den Nachschuss parieren konnte.

Lewandowski erst im Pech, dann mit der Erlösung

Nach der Halbzeit drückte Saudi-Arabien auf den Ausgleich, Al-Dawsari scheiterte im Gewühl erneut am Juve-Keeper (55.). Polen konzentrierte sich zumeist auf die Defensive, strahlte aber auch immer wieder Gefahr im Umschaltspiel aus. Miliks Hechtkopfball landete nur am Querbalken (63.), Lewandowski scheiterte am rechten Pfosten (65.).