DFB-Elf noch Weltspitze? Flick will am Sonntag antworten

Ist Deutschland wirklich noch eine Turniermannschaft, die an der Weltspitze mit den Besten mithalten kann? Hansi Flick hat diese Frage vor dem „Endspiel“ bei der WM in Katar gegen Spanien ausweichend beantwortet. „Das wird das Spiel am Sonntag zeigen. Vielleicht haben wir dann eine andere, eine bessere, die richtige Antwort drauf“, sagte Flick am Samstag in Doha.