Darts: Nach Drama um seine Frau - Peter Wright macht erlösende Nachricht öffentlich

In einem Twitter-Post teilte Wright mit, dass seine Frau nach 13 Tagen in einem Wolverhamptoner Krankenhaus nach Hause dürfe.

Wright selbst wirkte auch beim Grand Slam of Darts nicht ganz bei der Sache und schied bereits früh im Turnierverlauf aus. In einer Gruppe mit Nathan Aspinall, Alan Soutar und der „Queen of the Palace“ Fallon Sherrock, die auch in diesem Jahr bei der WM dabei ist, musste er bereits nach der Gruppenphase die Heimreise antreten.