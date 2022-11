Darts: Martin Schindler bei Players Championship Finals weiter - Ricardo Pietreczko scheitert

Fluch gebrochen! So furios endet die Horrorserie des Bully Boy

Bei den Darts Players Championship Finals geht der Siegeszug von Martin Schindler weiter. Ricardo Pietreczko verpasst indes nach der Sensation gegen Damon Heta den Einzug in die dritte Runde.

Bei den Darts Players Championship Finals in Minehead gewann der Strausberger auch sein Zweitrunden-Match und steht nun in der dritten Runde.

Gegen den Engländer Chris Dobey bewies er starke Nerven und gewann am Ende knapp mit 6:5.

Für Ricardo Pietreczko folgte indes auf die Sensation die Ernüchterung in der zweiten Runde.

Pietreczko scheitert an Rydz

Einen Tag nach dem überraschenden 6:5-Sieg über den an Nummer 1 gesetzten Damon Heta aus Australien verlor der Nürnberger gegen Callan Rydz mit 3:6. (Darts-WM 2023 vom 15. Dezember bis 3. Januar LIVE im TV auf SPORT1 , im LIVETSTREAM und LIVETICKER)

Nach einem 1:5-Rückstand gewann er zwei Legs in Folge und kam so noch einmal heran. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)