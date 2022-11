WM 2022: Party-Eskalation! England-Spielerfrauen trinken Bar leer

Das verdeutlichten einige Spielerfrauen der englischen Fußballnationalmannschaft nach dem Auftaktsieg der Three Lions gegen den Iran . Laut der britischen Sun ließen die besseren Hälften von unter anderem Harry Maguire, Jordan Pickford und Jack Grealish bei einer Party auf einem luxuriösen Kreuzfahrtschiff die Korken knallen und feierten, was das Zeug hält.

Bar musste wieder aufgefüllt werden

„Sie haben ein Premium-Getränkepaket, während sie an Bord des Kreuzfahrtschiffes sind. Sie hatten einen Riesenspaß und tranken so viel, dass die Bar am nächsten Morgen wieder aufgefüllt werden musste“, zitiert die Sun.