WM 2022: DFB-Pressekonferenz vor Spanien mit Hansi Flick im Liveticker

Gegen Spanien benötigt es quasi ausschließlich einen Sieg, um die Chancen auf ein Weiterkommen ins Achtelfinale am Leben zu halten.

Wieder mit dabei sein könnte Leroy Sané, der das erste Gruppenspiel noch angeschlagen verpasst hatte. Der Bayern-Star absolvierte bereits wieder das Teamtraining und könnte gegen Spanien in die Startelf zurückkehren.

Bundestrainer Hansi Flick wird sich auf der PK im Main Media Center in Doha den Fragen zum „Endspiel“ stellen.

+++ Flick über Gavi und Pedri +++

„Die Qualität der beiden ist fantastisch. Sie sind beide hervorragend ausgebildet und haben in Barcelona eine gute Entwicklung genommen. Sie haben enorme Qualität, gerade in der Offensive. Das passt sehr gut, gerade auch mit Busquets als Absicherung.“

+++ Flick über Luis Enrique und Spanien +++

„Ich schätze Luis Enrique sehr. Wir haben uns schon ein paar Mal getroffen. Er hat eine junge Mannschaft mit fantastischer Qualität geformt. Mein Lieblingsspieler Thiago ist leider nicht dabei, man kann schon erahnen, was für eine Qualität sie haben. Busquets ist das Herz der Mannschaft. Wir freuen uns auf das Spiel morgen.“

+++ Flick über das morgige Spiel +++

+++ Flick über den fehlenden Spieler auf der PK +++

„Wir wollen keinem Spieler zumuten, so lange zu fahren. Wir haben morgen ein wichtiges Spiel vor uns. Die Spieler sollen sich auf das Training vorbereiten. Wir müssen akzeptieren, dass die PK hier in Doha stattfindet.“

+++ Hansi Flick betritt die Bühne +++

+++ Bierhoff spricht von erstem Finale +++

+++ DFB reist erst am Spieltag nach Al-Chaur +++

Da sich der DFB-Tross im Gegensatz zu Spiel eins gegen Japan aber nicht in Doha befindet, sondern erst am Spieltag vom Teamquartier ins circa 70 Kilometer entfernt gelegene Al-Chaur reisen wird, ist eine Teilnahme eines Spielers bei der PK in Doha erschwert. Eine Geldstrafe könnte bei Verstoß drohen.