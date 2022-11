PDC Darts-WM 2023: Auslosung am Montag LIVE im Stream auf SPORT1

Darts-WM 2023: Clemens und Schindler sind gesetzt

Gabriel Clemens und Martin Schindler haben sich über die PDC-Weltrangliste für die WM qualifiziert. Clemens als Nummer 24 und Schindler als Nummer 30 stehen damit schon in der zweiten Runde der WM. Denn die besten 32 der Weltrangliste bekommen in der ersten Runde im Ally Pally ein Freilos. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Mit Lisa Ashton, Beau Greaves und Fallon Sherrock sind in diesem Jahr erstmals gleich drei Frauen im Lostopf. Alle drei steigen genau wie Florian Hempel in Runde 1 ins Turnier ein.

Von den insgesamt 64 Teilnehmern an der 1. Runde treffen die 32 über die Pro-Tour-Rangliste qualifizierten Spieler auf die 32 Akteure, die sich über verschiedene Quali-Turniere ihr Ticket gesichert haben. Hempel trifft also auf einen der 32 über die Pro-Tour-Rangliste qualifizierten Akteure.

Der gebürtige Dessauer könnte so beispielsweise schon in Runde eins auf Shootingstar Josh Rock oder den ehemaligen Weltmeister Adrian Lewis treffen. Ein Aufeinandertreffen mit Sherrock ist in der ersten Runde noch nicht möglich. Denn die „Queen of the Palace“ befindet sich - wie die anderen beiden qualifizierten Frauen - im selben Topf wie Hempel.