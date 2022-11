WM 2022: Per Hinterkopf! Australien düpiert Tunesien

Down Under triumphiert!

Zu Beginn der Partie agierten beide Teams zunächst abwartend, ehe Australien in der 23. Minute das erste Mal zwingend wurde: Mitchell Duke verlängerte eine abgefälschte Flanke von Craig Goodwin perfekt ins lange Eck und köpfte die Aussies in Führung.

Tunesien findet keine Lücken

In der zweiten Halbzeit zeichnete sich ein ähnliches Bild ab, doch Tunesien suchte vergeblich nach Lücken in der australischen Defensive.

Down Under setzte vereinzelte Nadelstiche und verpasste durch Matthew Leckie nur um wenige Zentimeter das 2:0 (70.). Tunesien scheiterte in der Folge zweimal an Aussie-Schlussmann Matthew Ryan, konnte ihn aber letztendlich nicht überwinden.