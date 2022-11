WM 2022: Ghana-Stars schwärmen von BVB-Mann Otto Addo

Der 47 Jahre alte Hamburger hatte seine Mannschaft gut auf das erste Gruppenspiel gegen Portugal eingestellt: Seine Jungs lieferten dem Star-Ensemble um Cristiano Ronaldo einen starken Kampf, gingen am Ende allerdings mit 2:3 als Verlierer vom Platz. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

„Der BVB ist gerade 0,0 in meinem Kopf“

In den beiden Spielen gegen Südkorea und Uruguay haben die „Black Stars" dennoch alle Chancen, erstmals nach zwölf Jahren wieder die K.o.-Runde zu erreichen.

SPORT1 fragte den einstigen Mittelfeldspieler, ob er nicht doch in vorderster Position als Chefcoach bleiben will. „Bei allem Respekt: Völlig falsche Frage jetzt gerade“, antwortete er. „Ich bin niedergeschlagen. Es war mehr drin. Danke für das Kompliment. Wir haben gut gespielt. Aber wir haben null Punkte. Der BVB ist gerade 0,0 in meinem Kopf. Jetzt geht es um die WM und darum, alles für Ghana zu geben. Die Frage können Sie mir nach dem Turnier stellen.“