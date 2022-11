WM 2022: Mexiko-Held Ochoa - dieser Mann lässt Lewandowski und Deutschland verzweifeln

Nach dem Spiel war Mexikos Kapitän überglücklich. „Das Leben schenkt dir solche Momente. Es ist ein Kindheitsraum, bei der WM zu spielen und Geschichte zu schreiben“, sagte Ochoa, der nach der Partie zum Man of the Match gekürt wurde.

Auch DFB-Auswahl verzweifelte schon am Hexer

„Ochoa ist für die Weltmeisterschaft das, was Mariah Carey für Weihnachten ist“, schrieb ein Twitter-User und spielte damit auf Ochoas ganz spezielle WM-Form an.

Auch die deutsche Auswahl brachte Ochoa bei der 0:1-Auftaktpleite 2018 mit neun Paraden zum Verzweifeln. Im Gedächtnis blieb dabei besonders ein platzierter Freistoß von Toni Kroos, den Ochoa in überragender Manier noch an die Latte lenken konnte.

Mexikos Hoffnungsträger bricht Elfmeter-Fluch

Für Mexikos Kapitän ist dieses Turnier bereits die fünfte WM. Allerdings ist der Routinier erst zum dritten Mal als Stammkeeper dabei. In diesem Jahr will er an seine Glanzleistungen von 2014 und 2018 anknüpfen und weiter an seinem Status als WM-Legende arbeiten.