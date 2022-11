Rettig glaubt an Erfolg der WM-Verweigerung

Andreas Rettig sieht durchaus eine Chance, durch niedrige Einschaltquoten bei den Übertragungen von der Fußball-WM in Katar ein Zeichen zu setzen.

„Der Druck - mag er auch noch so klein sein - über die Fernbedienung abzustimmen, kann etwas bewegen“, zitierte der Express den 59-Jährigen.

Der langjährige Bundesliga-Manager unterstützt die WM-Verweigerer in der Bundesrepublik: "Wir stehen in Deutschland mit unserer Verweigerungshaltung nicht allein da. Und es zeigt sich, dass die FIFA die Fans nicht für dumm verkaufen kann. Die Menschen reflektieren, was dort alles schiefläuft."