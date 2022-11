Experte Mertesacker "geht fremd" - Eistraining mit den Löwen

Per Mertesacker beweist seine Vielseitigkeit auf dem Eis © FIRO/FIRO/SID

Abwechslung vom Alltag als WM-Experte: Zur Vorbereitung auf ein Charity-Match in seiner Heimatstadt Hannover ist der frühere Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker mit DEL-Aufsteiger Löwen Frankfurt aufs Eis gegangen. Am 17. Dezember wird sich der einstige Innenverteidiger für den guten Zweck auf ungewohnten Untergrund versuchen.