Ligue 1: Christophe Galtier über Mbappe, Messi, Champions-League-Gegner FC Bayern und PSG-Job

CL-Achtelfinale: Galtier warnt vor dem FC Bayern

Zudem scheiterten auch die CL-Größen FC Barcelona und Atlético Madrid. Am meisten aber sei der PSG-Coach von den Leistungen der Bayern und des SSC Neapel beeindruckt. „Beide Teams haben einen unglaublichen Lauf“, so Galtier.

In der Beziehung zu den zahlreichen Top-Spielern komme es einerseits auf sein „taktisches Verständnis“ an, andererseits aber auch auf die „menschliche Seite“. Wenn das im Einklang steht, dann kann ein Team erfolgreich sein.

PSG-Coach über Mbappé und Messi: „Nicht wegen des Geldes hier“

„Der erste ist sein Wunsch: Will er weiter bei PSG bleiben? Das zweite: Ist er glücklich hier? Das dritte, was man wissen muss, ist, ob er überhaupt weitermachen will.“ Es sei eine Entscheidung, die „zwischen dem Spieler und Luis Campos ( PSG-Sportdirektor ) getroffen“ werde. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Ligue 1)

Bei Mbappé sei es „die gleiche Situation wie bei Leo. Wenn ein Spieler in einem Klub glücklich ist, hat er keinen Grund zu gehen. In dem Moment, in dem der Spieler auf dem Platz genießt und spürt, dass er in einer Mannschaft ist, die gewinnen kann und bei großen Herausforderungen konkurrenzfähig ist, gibt es keinen Grund zu gehen“, versprühte Galtier Zuversicht.