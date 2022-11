WM 2022: Zoff im DFB-Team? Das sagt Bierhoff

Dementsprechend schlecht war die Laune direkt nach der Niederlage - zumal Ilkay Gündogan im Interview nach Schlusspfiff deutliche Worte in Richtung seiner Mitspieler fand. (NEWS: Diese Gündogan-Kritik hat es in sich!)

Dennoch will Oliver Bierhoff nichts von Zoff im Team wissen. „Hier ist eine sehr homogene Einheit da, die ein Ziel verfolgt“, erklärte der Geschäftsführer der deutschen Nationalmannschaft im Gespräch mit der ARD und betonte: „Das ist das Wichtigste: Dass wir uns am Ende, obwohl wir unterschiedliche Persönlichkeiten sind, alle einem Ziel unterordnen - nämlich eine erfolgreiche WM zu spielen. Das ist hier gegeben.“ (DATEN: WM-Spielplan 2022)

„Diese Mär von elf Freunden ist vorbei“

Aber nach einem Abend, an dem jeder für sich allein sein wollte, hat direkt am nächsten Morgen die Aufarbeitung begonnen. „Hansi Flick hat gestern die erste Analyse mit der Mannschaft durchgeführt und auch den Finger in die Wunde gesteckt.“ Dabei sprach der Europameister von 1996 vor allem zwei Punkte an: Effizienz und Ordnung. (INTERVIEW: Babbel: „Kann den Mist nicht mehr hören“)