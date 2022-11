WM 2022 Katar heute: Lewandowski mit Polen und Messis Argentinien gefordert - LIVE im TV, Stream, Ticker

Am siebten Tag der WM 2022 kann Robert Lewandowski einen Schritt Richtung K.o.-Phase machen. Für Argentinien geht es schon um alles. SPORT1 gibt einen Überblick über die Spiele des Tages.

Dies gelang Saudi-Arabien bislang erst einmal - bei der WM-Premier 1994 in den USA. Für Lionel Messi und Argentinien könnte das WM-Abenteuer jedoch schon früh beendet sein und auch Robert Lewandowski und seine Polen stehen schon gehörig unter Druck. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

So können Sie die WM 2022 heute LIVE erleben:

WM: Tunesien vs. Australien, Polen vs. Saudi-Arabien

Zwar spielen Australien und Polen in unterschiedlichen Gruppen, aber die Ausgangslage ist ähnlich. Für beide Teams könnte eine Niederlage fast schon das Aus bedeuten.

Polen hat durch ein ebenfalls torloses Remis gegen Mexiko immerhin schon einen Punkt auf dem Konto. Dabei hätte Robert Lewandowski vom Elfmeterpunkt die große Chance auf den Sieg gehabt, vergab diese aber in der 58. Minute gegen Mexikos Torwart-Oldie Guillermo Ochoa.

WM: Frankreich vs. Dänemark

Ganz anders sieht die Ausgangslage für Frankreich aus. Der Titelverteidiger startete nach kurzen Anfangsproblemen mit einem souveränen Sieg gegen Australien und kann damit bereits im zweiten Gruppenspiel den Einzug in die K.o.-Phase klarmachen.

Mit einem Sieg gegen Dänemark wäre das Team von Didier Deschamps auf jeden Fall durch. Bei einem Remis müssten Kylian Mbappé und Co. auf das andere Ergebnis schauen.

Für Dänemark ist die Ausgangslage ebenfalls relativ einfach: verlieren verboten! Bei einem Sieg oder Remis hätten die Skandinavier im letzten Spiel gegen Australien noch die Chance auf das Weiterkommen. Allerdings hängt viel von dem Ergebnis zwischen Tunesien und den Jungs von Down Under ab, ob man es dann in der eigenen Hand hätte oder auf das Ergebnis auf dem anderen Platz abhängig ist.