WM 2022: Weston McKennie mit Arroganz-Anfall? Ex-Schalker sorgt bei US-Team für Wirbel

USA stoppen England - Three Lions zittern um Achtelfinale

Weston McKennie wischt sich die Hände während eines WM-Spiels an einem Fotografen ab - und wird dafür scharf kritisiert.

Der Mittelfeldspieler von Juventus Turin hatte sich beim 0:0 gegen England vor einem Einwurf die Hände am Oberteil eines am Spielfeldrand sitzenden Fotografen abgewischt. Das eigene Jersey war offenbar schon in der ersten Halbzeit zu verschwitzt. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)