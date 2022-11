BVB: Moukoko-Ansage! Youngster spricht über Zukunft und hat klare Forderung an Dortmund

Youssoufa Moukoko spricht über seine Zukunft. Der 18-Jährige würde gerne in Dortmund bleiben, stellt aber auch Forderungen.

Der Vertrag des Sturmjuwels läuft zum Saisonende aus, seit vergangenem Sonntag ist er 18 und darf folglich selbst Verträge unterschreiben. Nun hat er sich zu seiner Zukunft geäußert – und eine klare Ansage in Richtung seines Arbeitgebers geäußert

„Ich möchte wissen, was der Verein ganz genau perspektivisch mit mir vorhat“, sagte Moukoko dem Redaktions-Netzwerk Deutschland . Der Stürmer hat sich in den vergangenen Wochen unter Edin Terzic bei den Dortmundern zum Stammspieler gemausert, zu Saisonbeginn sah es etwas anders aus. Mit Anthony Modeste wurde ihm nach der Krebs-Erkrankung von Sébastien Haller ein weiterer Stürmer vor die Nase gesetzt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Moukoko: „Will mich weiterentwickeln“

„Ich will mich weiterentwickeln und ohne Spiele kann ich mich halt nicht weiterentwickeln, denn ich möchte nicht, dass meine Entwicklung wieder stoppt“, betonte der jüngste Spieler und Torschütze der bisherigen Bundesliga-Gesichte, der in der bisherigen Spielzeit in 14 Einsätzen sechs Tore erzielte und vier auflegte. „Ich denke, das ist ganz normal, denn die Perspektive ist mir wichtig.“