Premier League: Steigt David Beckham bei Manchester United ein? Möglicher Käufer nach Glazer-Verkauf

Am Dienstagabend gab die Glazer-Familie nun bekannt, für einen Verkauf nach 17 Jahren offen zu sein . In ihrer Zeit haben sich die Schulden für den Verein angehäuft. 2005 kauften die Glazers den Premier League Klub für 790 Millionen Pfund (etwa 917 Millionen Euro). Seitdem waren sie in Fan-Kreisen sehr umstritten.

Manchester United: Besitzer verlangen Rekordsumme

Nun soll ein Besitzer den Verein übernehmen, der das Interesse und die Traditionen von United unterstützen möchte. Dafür wäre Beckham ein guter Kandidat. In der Zeit, in der er für den englischen Klub auflief, konnte er elf Trophäen gewinnen.

Bei den Fans blieb Beckham in guter Erinnerung. Als Teil eines Investitionskonsortiums könnte er nun für die Veränderungen bei United sorgen, die er im Mai in einem Interview mit Sky Sports forderte. „Es gibt nicht viele Teams, die das durchgemacht haben, was sie in den letzten Jahren durchgemacht haben und immer noch ihr Stadion füllen. Es wird Veränderungen geben“, sagte der 47-Jährige.