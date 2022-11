WWE SmackDown: Große Comeback-Andeutung wird Wirklichkeit

Die Ankündigung war vollmundig, was dahinterstecken würde, war schon vorher durchgesickert - nun ist es Realität: Becky Lynch ist zurück im WWE-Ring!

Nach einer viermonatigen Verletzungspause feierte Lynch bei der TV-Show Friday Night SmackDown ihr Comeback. Sie wurde enthüllt als das bisher geheim gehaltene fünfte Mitglied von Bianca Belairs Team für die War Games bei den Survivor Series in der Nacht zum Sonntag. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Becky Lynch entert die „War Games“ bei den WWE Survivor Series

Lynch trifft zusammen mit Belair, Alexa Bliss, Asuka und Mia Yim auf Rhea Ripley und die Gruppierung Damage CTRL (Bayley, Dakota Kai, Iyo Sky und Nikki Cross), die mit einer Attacke als verantwortlich für ihre lange Auszeit dargestellt wurde. Tatsächlich hatte sich Lynch beim SummerSlam-Match gegen Belair schwer an der Schulter verletzt.

Nun begann SmackDown mit ihrer Wiederkehr - und einer zünftigen Prügelei der beiden Teams. Die Irin Lynch ist spätestens seit dem Sieg im historischen ersten WrestleMania-Hauptkampf der Frauen gegen Ronda Rousey und Charlotte Flair das Aushängeschild der WWE-Frauendivision (und eine ihrer ersten Millionen-Verdienerinnen). Es wird seit längerem berichtet, dass WWE für WrestleMania 39 in Los Angeles ein Einzelmatch mit SmackDown-Damenchampion und UFC Hall of Famerin Rousey plant.

Zerreißt die Bloodline von Roman Reigns?

Auch das War-Games-Match der Männer bekam bei SmackDown nochmal zusätzliche Spannung, als die Wirren in Roman Reigns‘ Bloodline nochmals vorangetrieben wurden.

Reigns‘ „Honorary Uce“ Sami Zayn wurde hinter den Kulissen von Kevin Owens zur Rede gestellt, seinem langjährigen Freund und nun Teil des gegnerischen Teams (Drew McIntyre, Sheamus, Ridge Holland, Butch). Owens erinnerte Zayn an vergangene Vorfälle, in denen Zayns große Klappe ihn ungewollt in große Schwierigkeiten gebracht hätte und Owens ihn hätte raushauen müssen.