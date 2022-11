England freut sich auf "Battle of Britain"

Nach dem Dämpfer im zweiten WM-Spiel blickt die englische Nationalmannschaft voller Zuversicht auf sein Gruppenfinale am Dienstag gegen Wales.

Die Nullnummer gegen die USA war schnell abgehakt, der Fokus gilt nun dem "Battle of Britain" gegen Wales: Nach dem Dämpfer im zweiten WM-Spiel blickt die englische Nationalmannschaft voller Zuversicht auf sein Gruppenfinale am Dienstag (20.00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV) gegen Wales. "Wir sind weiter in einer guten Situation und haben die Chance, die Gruppe zu gewinnen", sagte Teammanager Gareth Southgate.