WM 2022: Plötzlich wieder Rechtsverteidiger? So denkt Kimmich

Kimmich in die Abwehr? "Stelle Lewy ja auch nicht auf Rechtsaußen"

Joshua Kimmich ist im DFB-Dress als Sechser gesetzt. SPORT1 weiß, was er selbst über eine Positionsveränderung denken würde.

Vor dem „Endspiel“ des DFB-Teams gegen Spanien am Sonntag um 20 Uhr (LIVETICKER auf SPORT1) fordert SPORT1 -Kolumnist Kevin-Prince Boateng: „Meiner Ansicht nach muss Joshua Kimmich gegen Spanien endlich als Rechtsverteidiger auflaufen!“ (KOLUMNE: Ich würde sagen: Basta, Kimmich“)

Am Tag nach der Japan-Blamage (1:2) auf die Kimmich-Position angesprochen, schloss der Bundestrainer zumindest nicht aus, seinen Mittelfeldstrategen in die Viererkette zu beordern – so wie 2020 beim Champions-League-Sieg des FC Bayern, als Kimmich infolge einer Verletzung von Benjamin Pavard auf diese Position gerückt war. (DATEN: WM-Spielplan 2022)