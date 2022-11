WM 2022: Fans watschen DFB-Stars ab

Nach der deutschen Auftaktniederlage gegen Japan kassiert das DFB-Team schlechte Noten von den Fans. An einen Sieg gegen Spanien glauben kaum noch Anhänger.

Deutschland ist am Mittwoch mit einer 1:2-Niederlage gegen Japan in die diesjährige Weltmeisterschaft gestartet. So hatten sich Hansi Flick und die deutschen Fans das nicht vorgestellt. Dementsprechend fallen die Noten für die DFB-Elf aus.