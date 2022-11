EuroLeague: Niederlage für Bayerns Basketballer in Monaco

Die Münchener müssen in der EuroLeague ihre siebte Niederlage hinnehmen. Beim französischen Spitzenklub AS Monaco unterlag das Team von Coach Andrea Trinchieri am zehnten Spieltag knapp mit 79:80 (33:34).

Bereits am Sonntag steht für den Tabellendritten der Bundesliga das nächste Spiel an. Am achten Spieltag sind die Würzburg Baskets im bayerischen Duell an der Isar zu Gast.