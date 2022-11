Monobob: Sturz-Drama bei Weltcup-Premiere

Zweierbob-Olympiasiegerin Laura Nolte (Winterberg) hat bei der Premiere des Monobob-Weltcups in Whistler (Kanada) nach einem Sturz im zweiten Durchgang dramatisch eine Spitzenplatzierung verpasst. Nolte lag nach dem ersten Durchgang in Führung und fuhr als letzte Starterin im zweiten Durchgang, verlor aber in einer Kurve die Kontrolle und wurde letztlich Siebte.

Bei der WM 2021 und sogar bei Olympia 2022 hatte es bereits einen Monobob-Wettkampf gegeben, Weltcups wurden aber lange Zeit nicht absolviert. Stattdessen waren die Einerschlitten in den vergangenen Wintern in einer gesonderten sogenannten Weltserie unterwegs.

Anders als im Zweier gaben Nolte und Co. im Monobob bislang nie das Tempo vor. Der WM-Titel in Altenberg ging ebenso wie Olympia-Gold in Peking an die erfahrene und hochdekorierte Humphries. Die beiden weiteren Medaillengewinnerinnen der Winterspiele sind nicht mehr dabei: Elana Meyers Taylor (USA) hatte Silber geholt, sie erwartet nun ihr zweites Kind. Bronze ging in Peking an die Kanadierin Christine de Bruin, die mittlerweile eine Dopingsperre absitzt.