Triathlon: Meißner beim Saisonfinale Dritte - Lange siegt

Ironman-Ass Patrick Lange triumphierte in seinem Saisonfinale bei den Ironman Middle East Championships in Israel. In neuer persönlicher Bestzeit von 7:42:00 Stunden gewann Lange das Rennen vor dem Dänen Daniel Baekkegard und Gregory Barnaby aus Italien. "Das ist gerade nach einem so durchwachsenen Jahr mit der Schulterverletzung im Februar ein großer Erfolg für mich und mein Team", sagte er nach seinem Triumph. Seine Laufzeit von 2:30:32 Stunden bedeutete eine Marathon-Bestzeit im Ironman. Mit Florian Angert (Platz sieben) erreichte ein weiterer deutscher Triathlet eine Top-Ten-Platzierung.