WM 2022: Verletzt! So emotional reagiert Neymar

Aktuell bangt ganz Brasilien um den Knöchel von Neymar. Beim 2:0-Auftaktsieg der Selecao gegen Serbien musste Brasiliens Nummer zehn in der 80. Minute verletzungsbedingt vom Platz. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Noch auf der Ersatzbank brach der 30-Jährige in Tränen aus. Erinnerungen wurden wach an die Heim-WM 2014, als der Superstar nach einem Tritt von Kolumbiens Juan Zuniga für den Rest des Turniers ausfiel.

Danach stellte er noch die Frage, ob er sich von dieser Verletzung zu Fall bringen lassen werde und gab selbst die Antwort: „NIEMALS!“, schrieb er in Großbuchstaben.

Brasilien mit guter Ausgangslage in Gruppe G

Eingeleitet hatte er seinen Post mit einer Art Liebeserklärung an sein Land und die Selecao. „Der Stolz und die Liebe, die ich für das Tragen des Trikots empfinde, sind nicht in Worte zu fassen“, schrieb er. „Wenn Gott mir die Möglichkeit gäbe, mir ein Land auszusuchen, in dem ich geboren werden könnte, wäre es Brasilien.“