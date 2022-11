WM 2022: Deutschland-Star verrät: „Sie haben mich und meine Freundin bedroht"

DFB-Star David Raum berichtet vor dem heißen Duell gegen Spanien, dass er von Fans in den sozialen Medien bedroht wurde. Hintergrund ist ein Champions-League-Spiel gegen Real Madrid.

DFB-Star David Raum hat offenbart, dass er und seine Freundin in den sozialen Medien bedroht wurden.

„Es war sehr unangenehm“, erklärte der 24-Jährige in einem Interview mit der spanischen Marca: „Sie haben mich und meine Freundin bedroht.“ (DATEN: WM-Spielplan 2022)

Geste von Raum erzürnte Real-Fans

Beim ersten Aufeinandertreffen in der Gruppenphase zwischen Raums RB Leipzig und Real Madrid war es zu einer kontroversen Szene gekommen, die vor allem bei den Fans der Königlichen für Unmut gesorgt hatte.

Der Leipziger hatte eine Flanke von Federico Valverde ins Aus geköpft und lautstark mit einer Schlagbewegung in Richtung der RB-Anhänger gejubelt. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Raums wilde Gesten sollte jedoch keineswegs gegen Madrid und speziell Valverde gehen, was er nochmals betonte: „Weder gegen Fede (Valverde, Anm. d. Red.) noch gegen Madrid war es ein Mangel an Respekt.“ Auch deshalb will sich Raum bei Valverde entschuldigen.