WM 2022: Enner Valencia stellt Rekorde ein und schreibt Geschichte

Enner Valencia erzielt seinen dritten Treffer während der laufenden WM in Katar. Mit seinem Treffer gegen die Niederlande stellt der Ecuadorianer gleich zwei Rekorde ein.

Enner Valencia sorgt mit Ecuador bei der Weltmeisterschaft in Katar für Furore. Der Stürmer hat beim 1:1 gegen die Niederlande im zweiten Gruppenspiel gleich zwei Rekorde eingestellt. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Zum einen hat der Stürmer seit der WM 2014 die meisten Tore erzielt - und das, obwohl er mit Ecuador 2018 in Russland gar nicht qualifiziert war. (DATEN: Gruppen und Tabellen der WM)

Sechs WM-Treffer hat er schon auf dem Konto - alle in der Vorrunde. Nur zwei Spieler stehen bei ebenso vielen Toren. Valencia schoss sich mit dem 1:1 in der 48. Minute in eine Reihe mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo.