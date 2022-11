Niederlande zittern sich gegen Ecuador zum Unentschieden

In der Gruppe A ist nach dem zweiten Spieltag der Kampf um die K.o.-Runde zwischen den Niederlanden, Ecuador (jeweils 4 Punkte) und dem Senegal (3 Punkte) damit völlig offen. Die Niederlande treffen am Dienstag (16.00 Uhr) auf die Kataris, zwischen Ecuador und dem Senegal kommt es zu einem "Finale" ums Weiterkommen.

Auf Rechenspiele hätten die seit 17 Spielen ungeschlagenen Niederländer gerne verzichtet, dafür hatten sie früh die Grundlage gelegt. Der 23 Jahre alte Gakpo, umworbener Angreifer der PSV Eindhoven, erzielte wie gegen Senegal die Führung, diesmal wenige Minuten nach dem Anpfiff und auf Vorlage von Davy Klaassen. Der Ex-Bremer, der zum Auftakt nach seiner Einwechslung das zweite Tor erzielt hatte, war in die Startelf beordert worden.

Glanz versprühten die Niederländer trotzdem nicht, spielerische Leichtigkeit oder sogar "Totaalvoetbal", den die Fans so sehr lieben, bot die Van-Gaal-Elf nicht an. Eher gnadenlose Effizienz - Gakpos Abschluss blieb bis weit in die zweite Halbzeit die einzige Chance - und eine halbwegs stabile Defensive vor Torwart-"Riese" Andries Noppert. Der Zwei-Meter-Mann hielt stark gegen Valencia (32.).