FIFA 23: Besser als Leipzig! Underdog grüßt von oben

Aufstand der Kleinen in der Süd-Ost-Division der Virtual Bundesliga Club Championship. Nach sechs Spieltagen führt der SV Sandhausen überraschend die Liga an, ohne bislang einmal verloren zu haben.

Auch der Name des ersten Verfolgers war in der vergangenen Saison nicht in diesen Sphären der Tabelle zu finden. Doch in diesem Jahr macht sich der FSV Mainz 05 daran, ein Wörtchen um die Playoffs mitzureden.