WM 2022: Polen? Überraschungsteam selbstbewusst

Saudi-Arabien hat für die bislang größte Sensation bei der WM 2022 in Katar gesorgt. Nun soll gegen Polen der nächste Coup gelingen.

Saudi-Arabien hat nach dem Auftaktsieg gegen Argentinien das Achtelfinale bei der Fußball-WM in Katar fest im Blick.

„Wir glauben an uns und denken, dass wir es schaffen können, uns für die nächste Runde zu qualifizieren“, sagte Saleh Alshehri, der sein Team gegen Superstar Lionel Messi und Co. beim 2:1-Erfolg in Führung gebracht hatte.