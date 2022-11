Formel 1: Beispiele Alonso, Massa und Albon machen Mick Schumacher Mut für die Zukunft

Mick Schumacher hat in der kommenden Saison kein festes Formel-1-Cockpit bekommen. Ein Schritt zurück in der Karriere machten vor ihm auch schon andere große Rennfahrer, die sich danach auf das Treppchen befördern konnten.

Mick Schumacher verließ das Fahrerlager von Abu Dhabi am Sonntagabend um 19.43 Uhr mit einem Lächeln. Der inzwischen Ex-Haas-Pilot winkte einer Reporterin zu, dann verschwand er durch das Drehkreuz des Pilotenbereichs in die Winterpause. Wenige Minuten später folgte ihm auch Managerin Sabine Kehm mit gepacktem Koffer.

Das Kapitel Haas ist für das Team rund um den Schumi-Sohn, zu dem auch Michael Schumachers Ex-Physiotherapeut Kai Schnapka zählt, abgeschlossen. Der Stammplatz in der Formel 1 ist weg.

Die Bilanz, die bleibt: zwölf Punkte, ein sechster Platz in Österreich als bestes Ergebnis, die WM-Plätze 19 und 16. Mit im Gepäck: viele Lehren. Unter anderem die, dass das Fahrerlager der Königsklasse selbst für einen Schumacher ein Haifischbecken ist. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Doch auch wenn Schumi Junior 2023 nicht (von Anfang an) in der Startaufstellung stehen wird, muss das nicht zwangsläufig das Ende seiner Formel-1-Karriere sein. Zwei Teams stehen parat, um dem Deutschen eine neue Heimat als Testfahrer zu geben: Alpine und Mercedes.

Wolff: „Er verdient einen Platz in der Startaufstellung“

SPORT1 weiß: Alpine hatte schon ein Auge auf Mick geworfen, als Pierre Gasly als Nachfolger von Fernando Alonso noch nicht verfügbar war. Teamchef Otmar Szafnauer lobte Schumacher gegenüber dessen Mutter Corinna in Zandvoort in den höchsten Tönen. Als allerdings Gasly frei wurde, setzten die Franzosen lieber auf den erfahrenen Landsmann. Schumacher fiel durch den Rost – das Interesse aber blieb.

Öffentlich bekennt sich derzeit nur Mercedes zum Deutschen mit Wohnsitz in der Schweiz. „Wir haben zwar noch nicht vernünftig gesprochen. Aber mir war es einfach wichtig, in der schwierigen Zeit für Mick festzuhalten, dass wir ihn schätzen“, sagte Teamchef Toto Wolff. „Er verdient einen Platz in der Startaufstellung und nicht als Testpilot. Vielleicht gibt es einen Zwischenschritt, bei welchem wir eine Rolle spielen können.“ (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)