WM 2022: Tunesiens Skhiri hofft auf "Rückenwind" durch die Fans

„Das gibt uns viel Rückenwind. Ich hoffe, dass wir die Fans stolz machen können“, sagte der Bundesliga-Profi vor der vorentscheidenden Partie der Gruppe D am Samstag (11.00 Uhr im SPORT1 -Liveticker) . Er sei „sicher, dass wir bereit sind. Wir haben die Möglichkeit, Geschichte zu schreiben“, fügte er mit Blick auf das Achtelfinale an. (DATEN: Alle Gruppen & Tabellen der WM)

Tunesien kam zum WM-Auftakt zu einem 0:0 gegen Dänemark, Australien unterlag Weltmeister Frankreich mit 1:4. Dennoch habe man „viel Respekt vor Australien, das ist eine physisch starke Mannschaft“, betonte Tunesiens Trainer Jalel Kadri am Freitag. (DATEN: Alle Spiele der WM 2022)

Sein Team müsse "viel investieren, um unseren Traum am Leben zu erhalten. Wir müssen gewinnen", so Kadri weiter. Er hoffe, dass sein Team "den Druck in positive Energie umwandeln kann".