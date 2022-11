Jonas Kronwitter: „Ich bin wieder da!“

Auch weil das Spiel viel mehr Spaß macht als das mit zwei Karten. Ich habe tatsächlich erst zwei Mal Holdem gespielt in den letzten fünf Jahren. Eins davon war das Main Event in Vegas, wo ich einen glücklichen Lauf hatte. An Tag 5 als 195. raus. Lustigerweise mit der gleichen Hand wie bei der WSOPE, also Könige. Nicht so gut für mich in meiner Welt.