WM 2022: Brasilien bangt um Neymar - Aus für zweites Gruppenspiel wohl fix

Rekordweltmeister Brasilien muss zumindest im zweiten Gruppenspiel am Montag (17.00 Uhr/MagentaTV und ZDF) auf Superstar Neymar verzichten.

Das gab Mannschaftsarzt Rodrigo Lasmar am Tag nach dem 2:0-Auftaktsieg über Serbien bekannt. Brasilianische Medien hatten bereits vom Aus für die gesamte Gruppenphase berichtet.

Neymar (30) hatte sich in der Partie am Donnerstag nach einem Foul von Nikola Milenkovic in der Schlussphase den Knöchel verstaucht und musste ausgewechselt werden. Unter Tränen ließ der Offensivallrounder von Paris St. Germain sich das Fußgelenk mit Eis kühlen und humpelte anschließend aus dem Stadion.