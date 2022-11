WM 2022: Niederländer pfeift DFB-Schicksalsspiel

Schiedsrichter Danny Makkelie (Niederlande) wird das zweite deutsche Gruppenspiel bei der WM in Katar gegen Angstgegner Spanien am Sonntag leiten.

Schiedsrichter Danny Makkelie aus den Niederlanden wird das zweite Gruppenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar gegen Angstgegner Spanien am Sonntag (20.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) leiten. Dies teilte der Weltverband FIFA am Freitag mit. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)