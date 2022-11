Anzeige

Handball-WM: DHB-Team muss auf Routinier verzichten Routinier muss DHB-Team absagen

Rückraumspieler Fabian Wiede sagt WM-Teilnahme ab © FIRO/FIRO/SID

Bei der Weltmeisterschaft im Januar will die DHB-Auswahl nach Edelmetall greifen. Dabei muss das Team von Bundestrainer Alfred Gislason einen bitteren Rückschlag hinnehmen.

Die deutschen Handballer müssen bei der WM im Januar auf Fabian Wiede verzichten.

Der Rückraumspieler von Bundesliga-Tabellenführer Füchse Berlin unterzieht sich zu Beginn des kommenden Jahres einem geplanten Eingriff am Kiefer und sagte seine Teilnahme an dem Turnier in Polen und Schweden vom 11. bis 29. Januar ab. Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Freitag mit.

Die derzeit verletzten Marcel Schiller, Julius Kühn und Lukas Stutzke stehen dagegen im vorläufigen 35er-Aufgebot von Bundestrainer Alfred Gislason. Bis zur technischen Besprechung am Tag des deutschen Auftaktspiels in Kattowitz gegen Asienmeister Katar am 13. Januar muss Gislason seinen Kader auf 18 Spieler reduzieren. Weitere Gruppengegner sind Serbien und Algerien.

Ab dem 2. Januar versammelt Gislason sein WM-Team in Hannover um sich. Zur Vorbereitung auf das Turnier stehen dann noch Tests in Bremen (7. Januar, 16 Uhr) und in Hannover (8. Januar, 15.30 Uhr) gegen Island an. - Der vorläufige 35er-Kader für die WM:

Tor: Till Klimpke (HSG Wetzlar), Andreas Wolff (KS Kielce), Joel Birlehm (Rhein-Neckar Löwen), Silvio Heinevetter (TVB Stuttgart), Daniel Rebmann (Frisch Auf Göppingen)