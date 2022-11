WM 2022: Katar gegen Senegal historisch - doch das Aus droht

Katar hat im zweiten Gruppenspiel gegen den Senegal für einen historischen Moment gesorgt - und steht dennoch kurz vor dem Aus in der Gruppenphase. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

Die erste Halbzeit war vor allem von Kampf und Zweikämpfen geprägt, ohne dass ein Team zwingen überlegen war. Nach einem Fehler von Boualem Khoukhi war es aber der Senegal in Person von Boulaye Dia, der die Führung für die Westafrikaner erzielte (41.). (DATEN: Alle Gruppen & Tabellen der WM 2022)

Muntari trifft historisch

Kurz nach Wiederanpfiff legte der Senegal nach, Famara Diedhiou köpfte nach einer Ecke zum 2:0 ein. In der Folge hatte auch Katar die ein oder andere Möglichkeit, Mohammed scheiterte per Oberschenkel an Schlussmann Edouard Mendy (67.).