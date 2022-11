CSGO: Zu früher Abgesang? FaZe dominiert BLAST Premier!

karrigan und Twistzz sind zurück bei alter Stärke © BLAST Premier via Twitter

Tag 2 der Herbst-Ausgabe des BLAST Premier. Die ersten beiden Halbfinalisten stehen fest. Dabei scheint es so, als würde ein zuvor gefallener Favorit widererstarken.

Der Abgesang auf den FaZe Clan war nach dem enttäuschenden vorzeitigen Ausscheiden beim IEM Rio Major groß. Begriffe wie „washed“ und „satt“ geisterten durch das Netz. Auf YouTube gab es sogar ein eigens von der ESL produziertes Video mit dem Namen „The Fall of FaZe Clan“.

Keine zwei Wochen später sieht die Counter-Strike-Welt schon wieder ganz anders aus. Das Major in Brasilien ist längst Geschichte, die BLAST Premier Series sind die Gegenwart. Und der FaZe Clan plötzlich wieder obenauf.

BLAST Premier: FaZe Clan is back!

In beeindruckender Manier traten Finn „karrigan“ Andersen und Co. bisher bei der Herbst-Ausgabe der BLAST Premier Serie auf. Sowohl das Auftaktspiel gegen OG als auch das Winners Match gegen Heroic - ihres Zeichens immerhin Zweitplatzierte beim vergangenen IEM Rio Major - ging deutlich mit 2:0 an FaZe.