Darts: Ricardo Pietreczko gelingt bei den Players Championship Finals die Sensation

Ricardo Pietreczko aus Nürnberg schlägt in der ersten Runde der Players Championship Finals den an Nummer eins gesetzten Damon Heta.

Der 28-Jährige aus Nürnberg, Nummer 103 der Weltrangliste, schlug in Minehead (England) den Weltranglisten-18. Damon Heta 6:5.

Der Australier war bei den Finals an Nummer 1 gesetzt, weil er in den Qualifikationsturnieren insgesamt am besten abgeschnitten hatte.