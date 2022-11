WM 2022: SPORT1-User poltern gegen die FIFA

Die FIFA steht nicht zuletzt wegen der Vorkommnisse bei der WM in Katar in der Kritik. Die SPORT1-User richten daher deutliche Worte an den Weltverband.

Die WM in Katar ist schon jetzt das politischste Turnier in der Geschichte der FIFA. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Damit stehen sie nicht alleine da, denn auch die Fans richten deutliche Worte an die FIFA. Bei einer Umfrage von SPORT1 dürfen die User schreiben, was sie dem Weltverband mit auf den Weg geben würden.

Keine Kritik? User mit Angst vor „Strafanzeige“

klausi9696: „Alles was Ich der FIFA gerne sagen würde ,würde ausarten 😏 es geht doch nur noch ums Geld und wer sich an meisten in die Taschen steckt 😡 um Fußball ,Fans und Menschen die Spaß haben gehts doch den nicht mehr 🧐 Ich hätte mir gewünscht alle Klubs benutzen die One Love Binde ( muss natürlich abgesprochen werden ) und wen einer bestraft wird ziehen sich alle aus den Turnier zurück!!! hätte die Gesichter der Fifa gerne gesehen 😏✌️“