WM 2022: Last-Minute-Ekstase beim Iran

Ungeachtet der politischen Unruhen in der Heimat bezwang das Team von Trainer Carlos Queiroz Wales um Rekordbrecher Gareth Bale völlig verdient mit 2:0 (0:0) - dank zwei Treffern in der Nachspielzeit. (DATEN: Alle Gruppen & Tabellen der WM)

In der ersten Halbzeit war es der Iran, der mutiger in die Partie startete. In der 16. Minute belohnten sich die Asiaten vermeintlich, das Tor von Ali Gholizadeh zählte allerdings wegen einer knappen Abseitsstellung nicht. (NEWS: Alles Wichtige zur WM)

Die Waliser kamen nur schwer ins Spiel, hatten durch Kieffer Moore allerdings die beste Chance des ersten Durchgangs. Nach der Halbzeit scheiterte der Leverkusener Sardar Azmoun zunächst am rechten Pfosten und Gholizadeh nur wenige Sekunden später am linken Pfosten (52.), der Führungstreffer wollte zunächst nicht fallen.

Wales-Keeper sieht Rot

In der Nachspielzeit konnte der Iran dann den Damm hochverdient brechen: Rouzbeh Cheshmi brachte die Asiaten durch einen Distanzschuss in Führung (90.+8), es war das späteste Siegtor der WM-Geschichte in der regulären Spielzeit. Ramin Rezaeian machte in der elften Minute der Nachspielzeit den Deckel drauf. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)